В «Баварии» рассказали о будущем Тухеля

Несмотря на чемпионство, «Бавария» рассталась с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем, которые занимали должности генерального и спортивного директоров соответственно. Президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер ответил на вопрос касательно будущего Томаса Тухеля. Вопрос логичен, ведь в мире футбола новые руководители спортивного блока нередко хотят видеть у руля команды «своего» кандидата.

«Мы абсолютно уверены в Томасе Тухеле, он один из лучших тренеров в Европе. Я не понимаю, почему он не должен оставаться нашим тренером», - сказал Хайнер, чьи слова приводит Bayern & Germany.