«Бавария» расстанется с известным защитником

Нидерландский защитник Дэйли Блинд покинет мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

33-летний игрок присоединился к немецкому гранду в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «Баварией» рассчитано до конца следующего месяца.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Блинд принял участие в четырех поединках, в которых не отметился результативными действиями. По итогам сезона «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии.

Ранее сообщалось, что Дейли может вернуться в «Аякс».