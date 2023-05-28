Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» расстанется с известным защитником

28 Мая 2023 • 11:40 Комментировать

Нидерландский защитник Дэйли Блинд покинет мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

33-летний игрок присоединился к немецкому гранду в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «Баварией» рассчитано до конца следующего месяца.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Блинд принял участие в четырех поединках, в которых не отметился результативными действиями. По итогам сезона «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии.

Ранее сообщалось, что Дейли может вернуться в «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дэйли Блинд трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
11:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» расстанется с известным защитником
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
08:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла нового спортивного директора
07:31 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич высказался об уходе из «Баварии»
07:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в шаге от трансфера звёздного француза 1
03:24 · Германия. Бундеслига
​Два игрока поделили звание лучшего бомбардира Бундеслиги - такого не было 20 лет
27 Мая
23:29 · Германия. Бундеслига
Трапп установил рекорд «Айнтрахта»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Канселу в одном сезоне стал чемпионом и Англии, и Германии
23:11 · Германия. Бундеслига
Грифо забил 50-й мяч в Бундеслиге - первый итальянец, добравшийся до такого показателя
22:56 · Германия. Бундеслига
Тухель первым в 21-м веке повторил уникальное достижение Беккенбауэра
22:28 · Германия. Бундеслига
Впервые в 21-м веке чемпион Германии определился в последнем туре
20:48 · Германия. Бундеслига
«Унион» - пятнадцатый немецкий клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, это рекорд
20:34 · Германия. Бундеслига
Хектор признан лучшим игроком Бундеслиги по отборам и выигранным единоборствам
20:29 · Германия. Бундеслига
Впервые в истории лучший бомбардир Бундеслиги забил так мало
20:24 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани – лучший игрок Бундеслиги по системе «гол+пас»
Все новости
Рекомендуем