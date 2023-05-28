«Бавария» нашла нового спортивного директора

Мюнхенская «Бавария» начала подыскивать нового человека на место спортивного директора клуба. Ранее было объявлено об отставке Хасана Салихамиджича, работавшего в клубе на протяжении последних шести лет.

Главным претендентом на эту должность является Макс Эберль, ныне работающий в другом немецком клубе - «РБ Лейпциге». Представители «Баварии» провели переговоры с функционером перед поединком 34-го тура Бундеслиги против «Кёльна» (2:1). Об этом рапортуют журналисты Bild.

«Бавария» стала чемпионом Германии в нынешнем сезоне, опередив дортмундскую «Боруссию» по разнице голов.