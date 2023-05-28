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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич высказался об уходе из «Баварии»

28 Мая 2023 • 07:31 Комментировать

Экс-спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение из немецкого гранда.

«Мне бы хотелось продолжить свою работу. Я был полон решимости побороться с командой за победу в Лиге чемпионов. У нас отличный коллектив. Горжусь парнями. Хочу пожелать всем удачи и успехов. Спасибо «Баварии» за отличное приключение. Это были прекрасные шесть лет», - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Вместе с Салихамиджичем мюнхенский клуб покинул генеральный директор Оливер Кан. По итогам сезона-2022/2023 «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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