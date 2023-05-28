Салихамиджич высказался об уходе из «Баварии»

Экс-спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение из немецкого гранда.

«Мне бы хотелось продолжить свою работу. Я был полон решимости побороться с командой за победу в Лиге чемпионов. У нас отличный коллектив. Горжусь парнями. Хочу пожелать всем удачи и успехов. Спасибо «Баварии» за отличное приключение. Это были прекрасные шесть лет», - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Вместе с Салихамиджичем мюнхенский клуб покинул генеральный директор Оливер Кан. По итогам сезона-2022/2023 «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги.