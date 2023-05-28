​Два игрока поделили звание лучшего бомбардира Бундеслиги - такого не было 20 лет

В Германии завершился очередной сезон Бундеслиги, завершился он неожиданно и драматично, но это, как говорится, уже история. В определенной степени исторически завершилась и гонка бомбардиров в немецком чемпионате - звание лучшего голеадора поделили двое, Никлас Фюллькруг и Кристофер Нкунку.

А такого не случалось уже целых двадцать лет - в последний раз соответствующий приз поделили двое игроков в сезоне 2002/2003, тогда это были Джованни Элбер и Томас Кристиансен. Напомним, что чемпионат выиграла «Бавария», второе место заняла дортмундская «Боруссия», затем «Лейпциг» и берлинский «Унион».