«Унион» - пятнадцатый немецкий клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, это рекорд

В Германии завершился чемпионат, развязка оказалась драматичной и неожиданной, но с ожидаемым победителем - мюнхенской «Баварией». В Лигу чемпионов прошли также дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», а также берлинский «Унион».

Он стал пятнадцатым немецким клубом, который сыграет в самом престижном клубном турнире Европы с момента его реформирования в 1992-м году. Это - рекорд турнира, второе место занимает Испания, тринадцать клубов из которой сыграли в Лиге чемпионов за последние тридцать лет.

Напомним, что два немецких клуба выигрывали ЛЧ - это «Бавария» и уже упомянутая дортмундская «Боруссия».