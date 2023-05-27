Впервые в истории лучший бомбардир Бундеслиги забил так мало

В Германии завершился чемпионат, позади тридцать четыре тура, «Бавария» выиграла чемпионат, а Никлас Фюллькруг и Кристофер Нкунку стали лучшими бомбардирами чемпионата, забив по шестнадцать мячей.

Как оказалось, это худший результат для лучшего бомбардира за всю историю чемпионата - еще ни разу лучшим бомбардиром чемпионата не становился человек, забивший всего лишь шестнадцать мячей.

Напомним, что развязка немецкого чемпионата получилась как никогда драматичной - «Боруссия» провалилась в последнем, внешне простом домашнем матче, преподнеся титул вырвавшей победу на 89-й минуте «Баварии».