«Штутгарт» не смог обыграть «Хоффенхайм» и проведёт стыковые матчи

В последнем туре Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Хоффенхайм» и в случае неудачи мог вылететь в низший дивизион, так как параллельно против «РБ Лейпцига» играли конкуренты из «Шальке».

Швабы до 75-й минуты удерживали на табло нули, но все же пропустили после удара Илы Беб, но спустя пять минут Тьягу Томаш восстановил паритет - 1:1. «Штутгарт» попадает в стыки, соперник - 13-й.