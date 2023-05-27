«Штутгарт» не смог обыграть «Хоффенхайм» и проведёт стыковые матчи

В последнем туре Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Хоффенхайм» и в случае неудачи мог вылететь в низший дивизион, так как параллельно против «РБ Лейпцига» играли конкуренты из «Шальке».
Швабы до 75-й минуты удерживали на табло нули, но все же пропустили после удара Илы Беб, но спустя пять минут Тьягу Томаш восстановил паритет - 1:1. «Штутгарт» попадает в стыки, соперник - 13-й.
Протокол игры
|75'Бебу Ила (0:1)
|(1:1) Томаш Тьягу80'
Бредлов Фабиан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Вагноман Жоша70' (Мийо Энцо (70') •Каразор Атакан78' (Пфайффер Лука (78') •Эндо Ватару•Соса Борна•Мвумпа Силас78' (Кулибали Танги (78') •Гирасси Серу•Фюрих Крис66' (Томаш Тьягу (66')
Бауманн Оливер•Кабак Озан57' (Бисакшич Эрмин (57') •Брукс Джон•Нсоки Стенли64' (Тохумджу Умут (64') •Беккер Финн46' (Сков Роберт (46') •Руди Себастьян57' (Штиллер Анджело (57') •Анхелиньо Хосе•Прёмель Гриша•Крамарич Андрей•Бебу Ила•Баумгартнер Кристоф58' (Ларсен Якоб-Бруун (58')
Запасные: Бишоф Том•Дамар Мухаммед•Пентке Филипп•Даббур Мунас
27 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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