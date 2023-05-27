«Бохум» устроил разгром «Байеру»

В 34-м туре чемпионата Германии сошлись «Бохум» и «Байер». Первые бились за выживание, вторые - за еврокубки. Удаление Амина Адли уже на восьмой минуте подкосило гостей, и соперник выполнил свою задачу - избежал вылета, забив два гола до перерыва, а также отличился в концовке - 3:0. «Байеру» повезло остаться шестым, ведь «Вольфсбург» умудрился не обыграть «Герту».
Протокол игры
|(1:0) Фёрстер Филипп19'
|(2:0) Асано Такума34'
|(3:0) Штёгер Кевин86'
Риман Мануэль•Янко Саиди•Ордец Иван•Машович Эрхан•Хайнц Доминик56' (Шлоттербек Кевен (56') •Штёгер Кевин 21'89' (Лабропулос Василис (89') •Лосилья Антони•Фёрстер Филипп 28'56' (Патрик Остерхаге (56') • 84'Асано Такума81' (Цоллер Симон (81') • 89'Хофманн Филипп 73'81' (Брошински Мориц (81') •Антви-Аджей Кристофер
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон• 63'Баккер Митчел• 69'Паласиос Эсекиэль• 89'Амири Надим78' (Гложек Адам (78') •Адли Амин• 8'Вирц Флориан• 67'Диаби Мусса• 71'Азмун Сердар
27 мая. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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