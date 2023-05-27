«Бохум» устроил разгром «Байеру»

В 34-м туре чемпионата Германии сошлись «Бохум» и «Байер». Первые бились за выживание, вторые - за еврокубки. Удаление Амина Адли уже на восьмой минуте подкосило гостей, и соперник выполнил свою задачу - избежал вылета, забив два гола до перерыва, а также отличился в концовке - 3:0. «Байеру» повезло остаться шестым, ведь «Вольфсбург» умудрился не обыграть «Герту».