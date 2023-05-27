Клопп пожелал «Боруссии» стать чемпионом Бундеслиги

Немецкий специалист Юрген Клопп, который сейчас занимает пост главного тренера «Ливерпуля», поделился мнением о чемпионской гонке в Бундеслиге.

«Я немного переживаю. Надеюсь, что «Боруссия» одержит победу. Это будет очень значимое событие для Дортмунда», - передает слова наставника журналист Джеймс Пирс.

В заключительном туре Бундеслиги «Боруссия» на своем домашнем стадионе примет «Майнц». В случае победы дортмундский клуб гарантированно станет чемпионом Германии. Идущая второй «Бавария» отстает от «шмелей» на два балла. Мюнхенцы встретятся с «Кёльном».