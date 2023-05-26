Французские игроки установили новый рекорд для Бундеслиги

Целых 109 голов в текущем сезоне немецкого чемпионата Бундеслиги забили французские игроки, что стало новым рекордом для Франции в Бундеслиге - после того, как в прошлом году этот показатель составил 102 мяча. Это означает, что Франция является второй после Бразилии самой успешной страной в немецком чемпионате - если не считать самих немцев, разумеется.

Рекорд для иностранных игроков был поставлен в сезоне 2001/2002 - тогда бразильские игроки забили целых 125 мячей по ходу всего сезона. И сейчас французы уже показали второй результат, побив другой показатель бразильских игроков - 108 голов в сезоне 2003/2004.

Последний тур чемпионата Германии состоится завтра, в субботу. ​