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Чемпионат Германии. Бундеслига

Когда откроется и закроется трансферное окно в Германии

26 Мая 2023 • 18:05 Комментировать

Активность немецких клубов на трансферном рынке летом во многом может зависеть от результатов текущего сезона. Если «Бавария» провалится и уступит чемпионский титул «Боруссии» из Дортмунда, тогда, наверняка, в мюнхенском клубе будет кадровая революция, и на новичков потратят явно больше прошлогодних 150 млн евро. Точно качественно усилятся и «шмели» с «РБ Лейпцигом». Не исключено, что лидер «Наполи» Виктор Осимхен окажется в Мюнхене, также проверим, насколько реальный слух о приходе туда же Криштиану Роналду.

Все трансферные сделки в Германии можно регистрировать с 1 июля по 1 сентября.

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трансферы футбола - лето 2023
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