Звезда «Баварии» озвучит героя мультфильма

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в сиквеле мультфильма «Человек паук: Через вселенные». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal. Предыдущий мультфильм этой серии получил престижную награду «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В сезоне 2022/2023 Дэвис провёл 38 матчей. В них канадский защитник записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что 22-летнего Альфонсо Дэвиса в последние недели слухи связывают с другими клубами, в частности с «Манчестер Сити» и «Реалом».