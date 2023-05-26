Появилась информация о контакте Беллингема с «Реалом»

Всё идёт к тому, что талантливый полузащитник Джуд Беллингем ближайшим летом сменит дортмундскую «Боруссию» на «Реал». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Беллингема с мадридским грандом будет рассчитан до конца июня 2029 года. Отмечается, что заработная плата футболиста будет повышаться от сезона к сезону. Заработок Джуда также будет зависеть от его личных показателей и показателей команды, то есть в договоре будут прописаны бонусы.

Ожидается, что окончательно сделка будет оформлена уже на следующей неделе.

Добавим, что в июне Джуд Беллингем отметит свой 20-й день рождения.