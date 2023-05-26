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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «При Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

26 Мая 2023 • 09:11 Комментировать

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре команды под руководством Томаса Тухеля, сменившего по ходу сезона Юлиана Нагельсманна.

«Было допущено много ошибок еще до смены главного тренера, что и привело к увольнению. Однако при Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», - передает слова Маттеуса издание Bild.

После 33 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 68 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона мюнхенский гранд на выезде встретится с «Кёльном».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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