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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» договорился со звёздным полузащитником

26 Мая 2023 • 08:16 Комментировать

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем близок к трансферу в мадридский «Реал», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство «сливочных» провело переговоры с игроком и договорилось с ним по условиям личного трудового соглашения. Сделка будет официально закрыта после завершения сезона Бундеслиги. Переход Беллингема обойдется мадридскому гранду в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне англичанин поучаствовал в 42 поединках за команду из Дортмунда. Беллингем записал на свой счет 14 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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