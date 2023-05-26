«Реал» договорился со звёздным полузащитником

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем близок к трансферу в мадридский «Реал», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство «сливочных» провело переговоры с игроком и договорилось с ним по условиям личного трудового соглашения. Сделка будет официально закрыта после завершения сезона Бундеслиги. Переход Беллингема обойдется мадридскому гранду в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне англичанин поучаствовал в 42 поединках за команду из Дортмунда. Беллингем записал на свой счет 14 забитых мячей и семь результативных передач.