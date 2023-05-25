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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» договорился с защитником «Баварии»

25 Мая 2023 • 13:32 Комментировать

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», близок к возвращению на родину.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, 27-летний футболист продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижский гранд провел переговоры с игроком и достиг договоренности о трансфере. Теперь чемпиону Франции предстоит согласовать сделку с мюнхенским топ-клубом.

Контракт Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Люка сыграл всего семь поединков и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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