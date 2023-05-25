Нападающий «Боруссии» Аллер высказался о трансфере в «Баварию»

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Себастьян Аллер ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере в мюнхенскую «Баварию».

«Бавария» подыскивает нового нападающего? Мне это не интересно. Я хочу выиграть чемпионский титул с Дортмундом», - передает слова ивуарийского нападающего Sport Bild.

В нынешнем сезоне Аллер принял участие в 21 поединке за «шмелей», отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.

За тур до завершения сезона «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на два балла. В заключительном матче чемпионата страны дортмундцы сыграют против «Майнца».