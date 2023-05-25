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Трансфер Камады в «Милан» под угрозой срыва

25 Мая 2023 • 10:52 Комментировать

Трансфер полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камады в «Милан» под угрозой срыва. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что сделка между сторонами практически согласована, однако руководство «россонери» пока не приняло окончательного решения, ведь предпочтительным вариантом для клуба считается хавбек лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик.

Камада может достаться «Милану» бесплатно, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании Даити провел 45 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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