«Боруссия» Мёнхенгладбах подписала армянского полузащитника

19-летний армянский полузащитник Грант-Леон Ранос, выступавший за молодежку мюнхенской «Баварии», продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии». Как сообщила пресс-служба клуба, с перспективным футболистом подписан контракт до 2027 года.

«Очень рад стать частью этого клуба. Это серьезный шаг в моей карьере, у меня большая мотивация. Хочу отблагодарить «Боруссию» за доверие. Буду усердно работать на тренировках и во время матчей», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Ранос забил 20 мячей и отдал 12 ассистов за молодежку «Баварии». В марте полузащитник получил дебютный вызов в сборную Армении и отметился двумя голами.