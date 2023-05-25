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«Боруссия» Мёнхенгладбах подписала армянского полузащитника

25 Мая 2023 • 09:05 Комментировать

19-летний армянский полузащитник Грант-Леон Ранос, выступавший за молодежку мюнхенской «Баварии», продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии». Как сообщила пресс-служба клуба, с перспективным футболистом подписан контракт до 2027 года.

«Очень рад стать частью этого клуба. Это серьезный шаг в моей карьере, у меня большая мотивация. Хочу отблагодарить «Боруссию» за доверие. Буду усердно работать на тренировках и во время матчей», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Ранос забил 20 мячей и отдал 12 ассистов за молодежку «Баварии». В марте полузащитник получил дебютный вызов в сборную Армении и отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Грант-Леон Ранос
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