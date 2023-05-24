«Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи с трансфером Фримпонга

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи с приобретением правого защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, интерес «красных дьяволов» к нидерландцу постепенно угасает.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» было готово продать Аарона Уан-Биссаку, а на его место приобрести Фримпонга. Тем не менее, англичанин набрал хорошую форму, из-за чего заставил «красных дьяволов» повременить с поспешными решениями.

Напомним, Фримпонг в этом сезоне является самым результативным крайним защитником в Бундеслиге. На счету нидерландца 8 голов и 7 ассистов в чемпионате.