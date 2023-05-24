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«Бавария» отказалась от трансфера Рабио - названа причина

24 Мая 2023 • 13:14 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио не перейдет в мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Немецкий гранд отказался от подписания французского хавбека из-за позиции главного тренера команды Томаса Тухеля. У специалиста были не самые лучшие отношения с Адриеном во время совместной работы в «ПСЖ».

Рабио близок к уходу из «Ювентуса» на правах свободного агента. Его контракт с клубом истекает в конце июня. В текущем сезоне полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Томас Тухель Адриен Рабио
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