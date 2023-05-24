«ПСЖ» может купить форварда «Баварии» за 110 млн евро

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижане могут подписать игрока грядущим летом.

Трансфер Мусиалы оценивается экспертами портала Transfermarkt в 110 миллионов евро. Срок трудового соглашения Джамала с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий провел 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. В составе «Баварии» Мусиала выступает с 2020 года.