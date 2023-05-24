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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Ювентуса» может перейти в «Баварию»

24 Мая 2023 • 09:41 Комментировать

Хавбек сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может сменить чемпионат Италии на немецкую Бундеслигу, рапортуют журналисты Bayern&Germany.

По данным источника, в услугах полузащитника заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд предпримет попытку заполучить Адриена в летнее трансферное окно. Рабио может перейти в «Баварию» совершенно бесплатно, поскольку его контракт со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 46 поединках за туринскую команду, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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