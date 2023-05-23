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Чемпионат Германии. Бундеслига

Пёнтек может продолжить карьеру в Испании

23 Мая 2023 • 19:47 Комментировать

Кшиштофу Пёнтеку пророчили большое будущее, однако футболист в своё время не смог зарекомендовать себя в «Милане». С тех пор поляк выступает за более скромные по статусу европейские клубы. В настоящий момент Пёнтек играет в аренде за «Салернитану». Ожидается, что по завершению сезона 27-летний форвард вернётся в «Герту», но берлинцы, вылетевшие из Бундеслиги, готовы его продать.

Как сообщает в социальных сетях журналист Роберто Гарсия Леон, подписать Пёнтека планирует «Жирона». Середняк испанской Ла Лиги готов заплатить за поляка примерно 6 миллионов евро.  

В 31 матче завершающегося чемпионата Италии Кшиштоф Пёнтек забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Жирона Салернитана Кшиштоф Пёнтек трансферы футбола - лето 2023
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