Пёнтек может продолжить карьеру в Испании

Кшиштофу Пёнтеку пророчили большое будущее, однако футболист в своё время не смог зарекомендовать себя в «Милане». С тех пор поляк выступает за более скромные по статусу европейские клубы. В настоящий момент Пёнтек играет в аренде за «Салернитану». Ожидается, что по завершению сезона 27-летний форвард вернётся в «Герту», но берлинцы, вылетевшие из Бундеслиги, готовы его продать.

Как сообщает в социальных сетях журналист Роберто Гарсия Леон, подписать Пёнтека планирует «Жирона». Середняк испанской Ла Лиги готов заплатить за поляка примерно 6 миллионов евро.

В 31 матче завершающегося чемпионата Италии Кшиштоф Пёнтек забил четыре гола и отдал пять голевых передач.