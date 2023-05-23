«Бавария» хочет купить полузащитника «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании 30-летнего хавбека заинтересована мюнхенская «Бавария».

Конкурентами немецкого гранда в споре за хорвата считаются каталонская «Барселона» и английский «Ньюкасл». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брозовича в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник принял участие в 26 матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Трудовой договор Марсело с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года.