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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих сделал выбор между «Баварией» и «Барселоной»

23 Мая 2023 • 10:25 Комментировать (2)

Хавбек Йозуа Киммих не планирует переходить из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Bayern & Germany.

Несмотря на желание «сине-гранатовых» подписать Киммиха, сам футболист не хочет покидать немецкий гранд. В свою очередь «Бавария» тоже не горит желанием расставаться с полузащитником.

28-летний игрок выступает за «Баварию» с июля 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В текущем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 32 матча, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих
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Комментарии (2)
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NOBODY
23 Мая 2023 в 10:26
ну будет переходить Киммих из супер клуба в посредственность????
Barcelona-Champions
23 Мая 2023 в 10:50
Посредственность позорно проиграла в прошлую среду в Манчестере:)
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