Киммих сделал выбор между «Баварией» и «Барселоной»

Хавбек Йозуа Киммих не планирует переходить из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Bayern & Germany.

Несмотря на желание «сине-гранатовых» подписать Киммиха, сам футболист не хочет покидать немецкий гранд. В свою очередь «Бавария» тоже не горит желанием расставаться с полузащитником.

28-летний игрок выступает за «Баварию» с июля 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В текущем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 32 матча, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.