Агент: «Желание остаться в Европе у Лунёва есть»

Антон Смирнов, представитель вратаря «Байера» Андрея Лунёва, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин покинет немецкий клуб по окончании текущего сезона. По словам агента, Лунёв намерен продолжить свои выступления в Европе.

«Опыт огромный во всех смыслах. В копилочку карьеры и жизни Андрея. Жаль, сопровождали травмы. Желание остаться в Европе при наличии вариантов есть. А там как получится», — цитирует Смирнова Metaratings.

В текущем сезоне голкипер провёл за «Байер» один матч, в котором пропустил два мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной России в 1,5 миллиона евро.