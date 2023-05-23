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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент: «Желание остаться в Европе у Лунёва есть»

23 Мая 2023 • 09:50 Комментировать
Бохум
...
Байер Л
27.05 16:30

Антон Смирнов, представитель вратаря «Байера» Андрея Лунёва, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин покинет немецкий клуб по окончании текущего сезона. По словам агента, Лунёв намерен продолжить свои выступления в Европе.

«Опыт огромный во всех смыслах. В копилочку карьеры и жизни Андрея. Жаль, сопровождали травмы. Желание остаться в Европе при наличии вариантов есть. А там как получится», — цитирует Смирнова Metaratings.

В текущем сезоне голкипер провёл за «Байер» один матч, в котором пропустил два мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего вратаря сборной России в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Байер
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БОХУМ БАЙЕР Л
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