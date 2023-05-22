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Чемпионат Германии. Бундеслига

Крамарич забил свой сотый гол в Бундеслиге

22 Мая 2023 • 23:05 Комментировать
Хоффенхайм
4:2
Унион Берлин
окончен

«Хоффенхайм» прекрасно провел тридцать третий тур чемпионата Германии, команда обыграла со счетом 4:2 недавнего лидера «Унион», и два мяча при этом забил Андрей Крамарич - хорватский футболист, становившийся чемпионом Англии в составе «Лестера».

Один из голов стал для Крамарича сотым за все время выступлений в Бундеслиге, куда он перебрался как раз после чемпионского титула с «лисами», то есть, в 2016 году.

Крамарич - второй игрок с 2016 года, который добрался до такого рубежа, вслед за Робертом Левандовски, который отправился в «Барселону», имея на своем счету 204 гола в Бундеслиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Андрей Крамарич
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