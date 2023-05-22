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Чемпионат Германии. Бундеслига

Впервые за шестнадцать лет в Бундеслиге лидер сменился в последние два тура чемпионата

22 Мая 2023 • 22:11 Комментировать

Сенсацией обернулся тридцать третий тур чемпионата Германии, «Бавария» проиграла «Лейпцигу», а дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Аугсбург», забив тому три безответных мяча во второй половине матча.

И оказалось, что в немецком чемпионате впервые с сезона 2006/2007 лидер сменился в ходе двух последних туров. В последнем туре для титула дортмундской «Боруссии» надо просто обыграть дома «Майнц», «Баварии» же придется сразиться в гостях с «Кельном».

Все игры последнего тура пройдут в субботу, двадцать седьмого мая. «Боруссия» не становилась чемпионом с 2012 года.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
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