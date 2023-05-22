«Байер» объявил об уходе Лунёва

«Байер» официально попрощался с несколькими футболистами. В их числе оказался российский голкипер Андрей Лунёв. 31-летний игрок покинет леверкузенский клуб в статусе свободного агента – его действующий контракт рассчитан до конца июня.

«Спасибо, ребята, и удачи в ваших следующих клубах», - обратился «Байер» к уходящим футболистам.

Лунёв представлял «Байер» с лета 2021 года. Россиянин не был основным голкипером команды – за два сезона он провёл только три матча, в которых пропустил четыре гола.

В сезоне 2022/2023 «Байеру» осталось провести один матч – против «Бохума» на поле соперника. Команды сыграют в ближайшую субботу, 27 мая.