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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо ответил на вопрос о своём будущем

22 Мая 2023 • 10:03 Комментировать

Испанский хавбек Дани Ольмо, выступающий в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», ответил на вопрос журналиста о своем будущем.

«Я продолжаю вести переговоры с «РБ Лейпцигом». В ближайшее время все станет ясно», - приводятся слова полузащитника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Дани провел 22 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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