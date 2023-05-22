Ольмо ответил на вопрос о своём будущем

Испанский хавбек Дани Ольмо, выступающий в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», ответил на вопрос журналиста о своем будущем.

«Я продолжаю вести переговоры с «РБ Лейпцигом». В ближайшее время все станет ясно», - приводятся слова полузащитника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Дани провел 22 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.