«Боруссия» уверенна потеснила «Баварию» с первого места за тур до финиша Бундеслиги

После домашнего поражения «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом» судьба чемпионского титула в Германии оказалась в ногах футболистов «Боруссии» из Дортмунда. «Шмели» гостили у «Аугсбурга» и не оставили сопернику ни шанса. В первом тайме голкипер хозяев с трудом парировал удары Себастьяна Аллера и Юлиана Брандта. Ближе к перерыву за фол у своей штрафной был удален защитник Феликс Удуохаи. Тут же после подачи со стандарта Никлас Зюле направил мяч в каркас ворот. Во втором тайме Эмре Джан издали сотряс правую штангу. А вскоре Аллер использовал свой шанс, метко пробив из пределов штрафной. Аллер оформил дубль, добив мяч после парированного удара Марко Ройса. На 90-й минуте Брандт проник в штрафную слева и поразил дальний угол - 3:0.
Победа в последнем туре гарантирует «Боруссии» чемпионский титул.
|58'Аллер Себастьян (0:1)
|84'Аллер Себастьян (0:2)
|90'Брандт Юлиан (0:3)
Вот вроде игра прёт, иксджэ под 5, всё круто, но нервяк у команды бешенный.
Болел за них, но понимал, если сегодня не победят, то не имеют никакого морального права на чемпионство.
Что ж, болеем персонально за Ройса, Зюле, Аллера, Хуммельса.
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