«Боруссия» уверенна потеснила «Баварию» с первого места за тур до финиша Бундеслиги

После домашнего поражения «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом» судьба чемпионского титула в Германии оказалась в ногах футболистов «Боруссии» из Дортмунда. «Шмели» гостили у «Аугсбурга» и не оставили сопернику ни шанса. В первом тайме голкипер хозяев с трудом парировал удары Себастьяна Аллера и Юлиана Брандта. Ближе к перерыву за фол у своей штрафной был удален защитник Феликс Удуохаи. Тут же после подачи со стандарта Никлас Зюле направил мяч в каркас ворот. Во втором тайме Эмре Джан издали сотряс правую штангу. А вскоре Аллер использовал свой шанс, метко пробив из пределов штрафной. Аллер оформил дубль, добив мяч после парированного удара Марко Ройса. На 90-й минуте Брандт проник в штрафную слева и поразил дальний угол - 3:0.

Победа в последнем туре гарантирует «Боруссии» чемпионский титул.