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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» уверенна потеснила «Баварию» с первого места за тур до финиша Бундеслиги

21 Мая 2023 • 20:27 Комментировать (1)
Аугсбург
0:3
Боруссия Д
окончен

После домашнего поражения «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом» судьба чемпионского титула в Германии оказалась в ногах футболистов «Боруссии» из Дортмунда. «Шмели» гостили у «Аугсбурга» и не оставили сопернику ни шанса. В первом тайме голкипер хозяев с трудом парировал удары Себастьяна Аллера и Юлиана Брандта. Ближе к перерыву за фол у своей штрафной был удален защитник Феликс Удуохаи. Тут же после подачи со стандарта Никлас Зюле направил мяч в каркас ворот. Во втором тайме Эмре Джан издали сотряс правую штангу. А вскоре Аллер использовал свой шанс, метко пробив из пределов штрафной. Аллер оформил дубль, добив мяч после парированного удара Марко Ройса. На 90-й минуте Брандт проник в штрафную слева и поразил дальний угол - 3:0.

Победа в последнем туре гарантирует «Боруссии» чемпионский титул.

Протокол игры  
Аугсбург0:3Боруссия Д
  58'Аллер Себастьян (0:1)
  84'Аллер Себастьян (0:2)
  90'Брандт Юлиан (0:3)
Коубек ТомашПедерсен Мадс 46' (Чолина Давид ( 46') Гоувелеув Джеффри  69'Удуохаи Феликс  38'Вейга РенатуЭнгельс АрнеДорш НикласРеджбекай Элвис 62' (Кардона Ирвин ( 62') Демирович Эрмедин  73' 85' (Майер Арне ( 85') Йебоа Келвин 40' (Бауэр Максимилиан ( 40') Бельо Дион Дрене  43' 61' (Бериша Мергим ( 61')
Запасные: Калиджиури ДаниэльОксфорд РисКляйн ДаниэльМбуку НатанаэльСаренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Кобель ГрегорВольф Мариус  73'Зюле НикласХуммельс Матс 90' (Шлоттербек Нико ( 90') Рюэрсон ЮлианМален Дониэлл 90' (Рейна Джованни ( 90') Брандт ЮлианДжан Эмре  47'Геррейру Рафаэл 80' (Ройс Марко ( 80') Адейеми Карим  69' 72' (Эзкан Салих ( 72') Аллер Себастьян
Запасные: Пасслак ФеликсМукоко ЮссуфаМайер Александер IIМодест Антони
21 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд
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Комментарии (1)
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Ando Loko
21 Мая 2023 в 20:32
Ну, по игре, конечно, качели дикие. Кобель пару раз вытащил.
Вот вроде игра прёт, иксджэ под 5, всё круто, но нервяк у команды бешенный.
Болел за них, но понимал, если сегодня не победят, то не имеют никакого морального права на чемпионство.
Что ж, болеем персонально за Ройса, Зюле, Аллера, Хуммельса.
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