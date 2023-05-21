«Штутгарт» разгромил «Майнц» и выбрался из зоны вылета

За тур до окончания чемпионата Германии до предела обострилась борьба за выживание. «Штутгарт» покинул зону вылета, одолев на выезде бросивший играть «Майнц» (4:1). При этом середняки текущего сезона вели в счете на протяжении половины первого тайма, но затем много напропускали.

Швабы вышли на 15-е место, по дополнительным показателям им проигрывает «Бохум» (стыки), а набравший на очко меньше «Шальке» оказался в зоне вылета.