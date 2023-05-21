«Штутгарт» разгромил «Майнц» и выбрался из зоны вылета

За тур до окончания чемпионата Германии до предела обострилась борьба за выживание. «Штутгарт» покинул зону вылета, одолев на выезде бросивший играть «Майнц» (4:1). При этом середняки текущего сезона вели в счете на протяжении половины первого тайма, но затем много напропускали.
Швабы вышли на 15-е место, по дополнительным показателям им проигрывает «Бохум» (стыки), а набравший на очко меньше «Шальке» оказался в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Ингвартсен Маркус23'
|41'Эндо Ватару (1:1)
|64'Гирасси Серу (1:2)
|78'Фюрих Крис (1:3)
|90'Кулибали Танги (1:4)
Дамен Финн•Бель Штефан 75'86' (Аарон Мартин (86') •Кор Доминик• 61'Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни•Каси Антони86' (Вайпер Нельсон (86') •Стах Антон•Баррейро Леандро•Баркок Аймен65' (Чхэ-Сон Ли II (65') •Ингвартсен Маркус72' (Ажорк Людовик (72') •Онисиво Карим
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель71' (Мавропанос Константинос (71') •Ито Хироки•Вагноман Жоша•Нартей Николас86' (Штенцель Паскаль (86') •Каразор Атакан•Эндо Ватару• 73'Томаш Тьягу62' (Фюрих Крис (62') •Мвумпа Силас86' (Харагути Генки (86') •Гирасси Серу86' (Кулибали Танги (86')
Запасные: Мюллер Флориан•Пфайффер Лука•Эглофф Лилиан•Мийо Энцо
21 мая. Стадион "МЕВА Арена".
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