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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» разгромил «Майнц» и выбрался из зоны вылета

21 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Майнц
1:4
Штутгарт
окончен

За тур до окончания чемпионата Германии до предела обострилась борьба за выживание. «Штутгарт» покинул зону вылета, одолев на выезде бросивший играть «Майнц» (4:1). При этом середняки текущего сезона вели в счете на протяжении половины первого тайма, но затем много напропускали.

Швабы вышли на 15-е место, по дополнительным показателям им проигрывает «Бохум» (стыки), а набравший на очко меньше «Шальке» оказался в зоне вылета.

Протокол игры  
Майнц1:4Штутгарт
(1:0) Ингвартсен Маркус23'  
  41'Эндо Ватару (1:1)
  64'Гирасси Серу (1:2)
  78'Фюрих Крис (1:3)
  90'Кулибали Танги (1:4)
Дамен ФиннБель Штефан  75' 86' (Аарон Мартин ( 86') Кор Доминик  61'Фернандес ЭдимилсонДа Коста ДанниКаси Антони 86' (Вайпер Нельсон ( 86') Стах АнтонБаррейро ЛеандроБаркок Аймен 65' (Чхэ-Сон Ли II ( 65') Ингвартсен Маркус 72' (Ажорк Людовик ( 72') Онисиво Карим
Запасные: Груда БрайанLucas LauxЛайч МаксимБюргзорг ДеланоМустафа СулиманРисс Лассе
Бредлов ФабианАнтон ВальдемарЗагаду Дан-Аксель 71' (Мавропанос Константинос ( 71') Ито ХирокиВагноман ЖошаНартей Николас 86' (Штенцель Паскаль ( 86') Каразор АтаканЭндо Ватару  73'Томаш Тьягу 62' (Фюрих Крис ( 62') Мвумпа Силас 86' (Харагути Генки ( 86') Гирасси Серу 86' (Кулибали Танги ( 86')
Запасные: Мюллер ФлорианПфайффер ЛукаЭглофф ЛилианМийо Энцо
21 мая. Стадион "МЕВА Арена".

 

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