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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем пропустит воскресный матч «Боруссии»

21 Мая 2023 • 16:31 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
1 6.50 X 5.00 2 1.45
Через 1 ч. 13 мин.

В воскресенье вечером дортмундская «Боруссия» может вырваться на вершину турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Для этого команде Эдина Терзича нужно обыграть на выезде «Аугсбург». Игру пропустит лидер «Боруссии» Джуд Беллингем – 19-летний хавбек имеет проблемы с левым коленом.

«Нехорошо, если я выпущу его на поле, а через четыре минуты он скажет, что испытывает боль», - сказал Терзич, чьи слова приводит немецкий Sky.

Напомним, что в субботу «Бавария» весьма неожиданно проиграла дома «РБ Лейпцигу» с результатом 1:3, и теперь судьба чемпионского титула оказалась в руках «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич Джуд Беллингем
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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