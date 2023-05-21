Беллингем пропустит воскресный матч «Боруссии»

В воскресенье вечером дортмундская «Боруссия» может вырваться на вершину турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Для этого команде Эдина Терзича нужно обыграть на выезде «Аугсбург». Игру пропустит лидер «Боруссии» Джуд Беллингем – 19-летний хавбек имеет проблемы с левым коленом.

«Нехорошо, если я выпущу его на поле, а через четыре минуты он скажет, что испытывает боль», - сказал Терзич, чьи слова приводит немецкий Sky.

Напомним, что в субботу «Бавария» весьма неожиданно проиграла дома «РБ Лейпцигу» с результатом 1:3, и теперь судьба чемпионского титула оказалась в руках «Боруссии».