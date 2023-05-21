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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих принял решение по своему будущему – игрока сватают в «Барселону» и «Реал»

21 Мая 2023 • 14:48 Комментировать

В последние недели в прессе то и дело появлялись слухи об интересе «Барселоны» и «Реала» к полузащитнику Йозуа Киммиху. Впрочем, 28-летний футболист вариант с уходом из «Баварии» не рассматривает. Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, Киммих планирует продолжить играть за мюнхенский гранд.

За «Баварию» Йозуа Киммих выступает с лета 2015 года. С тех пор футболист провёл 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Киммиха в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Йозуа Киммих
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