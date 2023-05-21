Гендиректор «Баварии»: «Всё разваливается на ходу»

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан пообщался с журналистами после поражения команды от «РБ Лейпцига» в матче 33-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

«Подобное происходило уже много раз в нынешнем сезоне. Такое впечатление, что все разваливается на ходу. По ходу этого матча было впечатление, что мы ни на что не способны после попущенного гола. Теперь ситуация не в наших руках. Мы очень разочарованы», - передает слова Кана Bayern&Germany.

«Бавария» осталась на первом месте, но «Боруссия» может обогнать мюнхенцев в случае победы над «Аугсбургом».