Нкунку – первый игрок Бундеслиги, забивший «Баварии» в трёх выездных матчах кряду

Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига» стал первым игроком, которому удалось поразить ворота мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге на протяжении трёх выездных матчей подряд. Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что сегодня команда из Лейпцига одержала уверенную победу над «Баварией» (3:1) и дала «Боруссии» отличную возможность выиграть чемпионскую гонку. Нкунку реализовал 11-метровый удар на 67-й минуте встречи, сделав счёт на табло 2:1.

О том, как развивались события одного из главных матчей текущего сезона в Бундеслиге, читайте в нашем обзоре.