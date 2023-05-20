«РБ Лейпцигу» потребовалось семь попыток, чтобы впервые обыграть «Баварию» на выезде

Сегодня вечером «РБ Лейпциг» на выезде с уверенным счётом обыграл «Баварию» - 3:1. Встреча прошла в рамках предпоследнего, 33 тура Бундеслиги.

Что примечательно, чтобы обыграть «Баварию» в гостях в рамках чемпионата Германии клубу из Лейпцига потребовалось семь попыток. Четыре выезда в Мюнхен для клуба из Восточной Германии заканчивались поражениями, ещё два – ничьими.

Напомним, что теперь у «Баварии» после 33-х туров Бундеслиги – 68 очков. У преследующей мюнхенский гранд «Боруссии» из Дортмунда – 67 баллов, плюс игра в запасе. Завтра «шмели» в гостях играют против «Аугсбурга».

О том, как «РБ Лейпциг» обыграл «Баварию» и доверил «Боруссии» определить судьбу «серебряной салатницы», читайте в нашем обзоре.