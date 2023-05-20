Четыре клуба Бундеслиги заинтересованы в нападающем «ПСЖ» Экитике

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике попал в сферу интересов нескольких немецких клубов.

Как сообщает Goal, 20-летний француз находится в шорт-листе ряда немецких клубов, в числе которых «Айнтрахт», «РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер». При этом отмечается, что у «ПСЖ» пока нет конкретных предложений по футболисту. Сам клуб также еще не принял решение, готов ли он отпустить своего форварда в летнее трансферное окно.

Напомним, «ПСЖ» арендовал Экитике прошлым летом у «Реймса» и должен выкупить его за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость француза оценивается в 25 млн евро.