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Чемпионат Германии. Бундеслига

Четыре клуба Бундеслиги заинтересованы в нападающем «ПСЖ» Экитике

20 Мая 2023 • 21:39 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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Через 22 ч. 54 мин.

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике попал в сферу интересов нескольких немецких клубов.

Как сообщает Goal, 20-летний француз находится в шорт-листе ряда немецких клубов, в числе которых «Айнтрахт», «РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер». При этом отмечается, что у «ПСЖ» пока нет конкретных предложений по футболисту. Сам клуб также еще не принял решение, готов ли он отпустить своего форварда в летнее трансферное окно.

Напомним, «ПСЖ» арендовал Экитике прошлым летом у «Реймса» и должен выкупить его за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость француза оценивается в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург ПСЖ Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023 Байер
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