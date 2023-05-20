Маттеус: «Ювентус» был близок к назначению Тухеля»

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус заявил, что «Ювентус» проявлял предметный интерес к главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю.

«Тухель был близок к тому, чтобы возглавить «Ювентус» — это заставило «Баварию» нервничать. Томас был без клуба, а руководство мюнхенского клуба сомневалось в Нагельсманне, но было бы странно уволить человека после трёх титулов, поэтому пришлось сделать это раньше. Я подумал, что это шутка, когда прочитал об увольнении Нагельсманна, но на календаре было не первое апреля», - приводит слова Маттеуса Goal.com Germany.

Напомним, что Тухель возглавил «Баварию» в конце марта.