«Хоффенхайм» сохранил прописку в элите, одолев «Унион»

Ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» в предпоследнем туре чемпионата Германии играл против «Униона». На 22-й минуте Ила Бебу наказал соперника за грубую ошибку, а второй удар хозяев в створ также стал голевым, когда Андрей Крамарич с 11-метровой отметки поразил цель. Данило Духи забил головой на 45+4 минуте игры, но «Унион» больше ничего не реализовал и уступил 1:3, пропустив еще раз перед финальным свистком от все того же Крамарича. Ответный гол гостей уже ничего не значил, ведь они снова пропустили - 2:4.

«Хоффенхайм» точно не вылетит в этом сезоне, а вот соперник идет на четвертом месте с риском проиграть «Фрайбургу» борьбу за Лигу чемпионов.