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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» сохранил прописку в элите, одолев «Унион»

20 Мая 2023 • 18:36 Комментировать
Хоффенхайм
4:2
Унион Берлин
окончен

Ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» в предпоследнем туре чемпионата Германии играл против «Униона». На 22-й минуте Ила Бебу наказал соперника за грубую ошибку, а второй удар хозяев в створ также стал голевым, когда Андрей Крамарич с 11-метровой отметки поразил цель. Данило Духи забил головой на 45+4 минуте игры, но «Унион» больше ничего не реализовал и уступил 1:3, пропустив еще раз перед финальным свистком от все того же Крамарича. Ответный гол гостей уже ничего не значил, ведь они снова пропустили - 2:4.

«Хоффенхайм» точно не вылетит в этом сезоне, а вот соперник идет на четвертом месте с риском проиграть «Фрайбургу» борьбу за Лигу чемпионов.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:2Унион Берлин
(1:0) Бебу Ила22'  
(2:0) Крамарич Андрей36'  
  45'Духи Данило (2:1)

(3:1) Крамарич Андрей 90'

(4:2) Даббур Мунас 90'

 90' Лайдуни Аисса (3:2)
Бауманн ОливерКабак ОзанБрукс ДжонАкпогума Кевин 70' (Бисакшич Эрмин ( 70') Бебу ИлаПрёмель Гриша  81'Гайгер Деннис 60' (Руди Себастьян ( 60') Беккер ФиннАнхелиньо ХосеКрамарич Андрей  90'Баумгартнер Кристоф 65' (Даббур Мунас ( 65')
Запасные: Дольберг КасперБишоф ТомЛарсен Якоб-БруунФилипп ЛукаШтиллер АнджелоТохумджу Умут
Рённов ФредерикДухи ДанилоЕккель Пауль 80' (Сибачо Жордан ( 80') Лейте Диогу  35' 46' (Баумгартль Тимо ( 46'  79') Триммель Кристофер 69' (Юранович Йосип ( 69') Торсби Мортен 46' (Лайдуни Аисса ( 46') Хедира РаниХаберер Яник  40' 70' (Левелинг Джейми ( 70') Руссийон Жером  86'Бекер Шеральдо  87'Бехренс Кевин
Запасные: Михель СвенПантович МилошГисельман НикоГрилль Леннарт
20 мая. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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