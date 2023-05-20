«Хоффенхайм» сохранил прописку в элите, одолев «Унион»

Ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» в предпоследнем туре чемпионата Германии играл против «Униона». На 22-й минуте Ила Бебу наказал соперника за грубую ошибку, а второй удар хозяев в створ также стал голевым, когда Андрей Крамарич с 11-метровой отметки поразил цель. Данило Духи забил головой на 45+4 минуте игры, но «Унион» больше ничего не реализовал и уступил 1:3, пропустив еще раз перед финальным свистком от все того же Крамарича. Ответный гол гостей уже ничего не значил, ведь они снова пропустили - 2:4.
«Хоффенхайм» точно не вылетит в этом сезоне, а вот соперник идет на четвертом месте с риском проиграть «Фрайбургу» борьбу за Лигу чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Бебу Ила22'
|(2:0) Крамарич Андрей36'
|45'Духи Данило (2:1)
(3:1) Крамарич Андрей 90'
(4:2) Даббур Мунас 90'
|90' Лайдуни Аисса (3:2)
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Брукс Джон•Акпогума Кевин70' (Бисакшич Эрмин (70') •Бебу Ила•Прёмель Гриша• 81'Гайгер Деннис60' (Руди Себастьян (60') •Беккер Финн•Анхелиньо Хосе•Крамарич Андрей• 90'Баумгартнер Кристоф65' (Даббур Мунас (65')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Еккель Пауль80' (Сибачо Жордан (80') •Лейте Диогу 35'46' (Баумгартль Тимо (46') • 79'Триммель Кристофер69' (Юранович Йосип (69') •Торсби Мортен46' (Лайдуни Аисса (46') •Хедира Рани•Хаберер Яник 40'70' (Левелинг Джейми (70') •Руссийон Жером• 86'Бекер Шеральдо• 87'Бехренс Кевин
20 мая. Стадион "Презеро Арена".
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