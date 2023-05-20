«Герта» вылетела из Бундеслиги, пропустив от «Бохума» на 90+4 минуте

«Герта» и «Бохум» вели битву за выживание в предпоследнем туре чемпионата Германии. Берлинцев устраивала только победа, и в равной борьбе ее удалось добиться. На 19-й минуте Доди Лукебакио открыл счет, но видеопомощники усмотрели фол в той атаке - не засчитано. Он же не смог переиграть голкипера в отличном моменте на 39-й минуте. А на 63-й минуте «Герта» забила уже по правилам, Люка Тусар был точен, пробивая головой. Казалось, берлинцы отпразднуют такую важную победу. Но на 90+4 минуте соперник забил после корнера - 1:1.
«Герта» оформила вылет из элиты, а соперник вернул в зону стыков «Шальке» и идет четвертым с конца.
Протокол игры
|(1:0) Тусар Люка63'
|90'Шлоттербек Кевен (1:1)
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Рохель Агустин•Дордой Мартон•Миттельштедт Максимилиан 82'86' (Платтенхардт Марвин (86') •Тусар Люка•Боатенг Кевин-Принс65' (Эджуке Чидера (65') •Лукебакио Доди•Сердар Суат86' (Нидерлехнер Флориан (86') •Рихтер Марко65' (Бутьюс Жан-Поль (65') •Йоветич Стеван
Риман Мануэль•Янко Саиди•Ордец Иван•Машович Эрхан81' (Шлоттербек Кевен (81') •Хайнц Доминик74' (Брошински Мориц (74') •Лосилья Антони• 37'Штёгер Кевин•Асано Такума81' (Цоллер Симон (81') •Фёрстер Филипп70' (Хольтманн Геррит (70') •Антви-Аджей Кристофер•Хофманн Филипп
20 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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