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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» вылетела из Бундеслиги, пропустив от «Бохума» на 90+4 минуте

20 Мая 2023 • 18:30 Комментировать
Герта
1:1
Бохум
окончен

«Герта» и «Бохум» вели битву за выживание в предпоследнем туре чемпионата Германии. Берлинцев устраивала только победа, и в равной борьбе ее удалось добиться. На 19-й минуте Доди Лукебакио открыл счет, но видеопомощники усмотрели фол в той атаке - не засчитано. Он же не смог переиграть голкипера в отличном моменте на 39-й минуте. А на 63-й минуте «Герта» забила уже по правилам, Люка Тусар был точен, пробивая головой. Казалось, берлинцы отпразднуют такую важную победу. Но на 90+4 минуте соперник забил после корнера - 1:1.

«Герта» оформила вылет из элиты, а соперник вернул в зону стыков «Шальке» и идет четвертым с конца.

Протокол игры  
Герта1:1Бохум
(1:0) Тусар Люка63'  
  90'Шлоттербек Кевен (1:1)
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоРохель АгустинДордой МартонМиттельштедт Максимилиан  82' 86' (Платтенхардт Марвин ( 86') Тусар ЛюкаБоатенг Кевин-Принс 65' (Эджуке Чидера ( 65') Лукебакио ДодиСердар Суат 86' (Нидерлехнер Флориан ( 86') Рихтер Марко 65' (Бутьюс Жан-Поль ( 65') Йоветич Стеван
Запасные: Пекарик ПетерКлеменс ПаскальЭрнст ТьяркМаза ИбрагимШерхант Дерри
Риман МануэльЯнко СаидиОрдец ИванМашович Эрхан 81' (Шлоттербек Кевен ( 81') Хайнц Доминик 74' (Брошински Мориц ( 74') Лосилья Антони  37'Штёгер КевинАсано Такума 81' (Цоллер Симон ( 81') Фёрстер Филипп 70' (Хольтманн Геррит ( 70') Антви-Аджей КристоферХофманн Филипп
Запасные: Эссер МихаэльДанило СоаресЛабропулос ВасилисКунде ПьерГамбоа Кристиан
20 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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