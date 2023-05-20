«Герта» вылетела из Бундеслиги, пропустив от «Бохума» на 90+4 минуте

«Герта» и «Бохум» вели битву за выживание в предпоследнем туре чемпионата Германии. Берлинцев устраивала только победа, и в равной борьбе ее удалось добиться. На 19-й минуте Доди Лукебакио открыл счет, но видеопомощники усмотрели фол в той атаке - не засчитано. Он же не смог переиграть голкипера в отличном моменте на 39-й минуте. А на 63-й минуте «Герта» забила уже по правилам, Люка Тусар был точен, пробивая головой. Казалось, берлинцы отпразднуют такую важную победу. Но на 90+4 минуте соперник забил после корнера - 1:1.

«Герта» оформила вылет из элиты, а соперник вернул в зону стыков «Шальке» и идет четвертым с конца.