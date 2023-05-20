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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» с «Кёльном» поделили очки

20 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Вердер
1:1
Кёльн
окончен

Представители нижней части таблицы чемпионата Германии, «Вердер» и «Кёльн» бились в матче предпоследнего тура Бундеслиги. Большого перевеса не было ни у кого, а первыми забили гости, когда Штеффен Тиггес здорово сыграл «на втором этаже». В середине второго тайма противник отыгрался, после паса Марвина Дукша Романо Шмид легко переправил мяч в сетку.

Счёт 1:1 устроил обе команды.

Протокол игры  
Вердер1:1Кёльн
  36'Тиггес Штеффен (0:1)
(1:1) Шмид Романо73'  
Павленка ИржиВелькович МилошШтарк НикласФридль МаркоВайзер Митчелл  27' 48' (Шмидт Никлас ( 48') Стаге Йенс  79'Груев Илия 46' (Шмид Романо ( 46') Биттенкорт Леонардо  33' 46' (Гросс Кристиан ( 46') Юнг Антони 61' (Бьюкенен Ли ( 61'  82') Фюллькруг НикласДукш Марвин 90' (Филипп Максимилиан ( 90')
Запасные: Fabio ChiarodiaДинкчи ЭренЦеттерер МихаэльМбом Жан-Мануэль
Швебе МарвинШмиц Бенно 78' (Гусенбашич Денис ( 78') Хюберс ТимоШабо ЮлианХектор Йонас  89'Схири ЭльесМартель ЭрикЛюбичич Деян  12' 33' (Тилманн Ян ( 33') Кайнц Флориан 78' (Шиндлер Кингсли ( 78') Майна Линтон 61' (Лимниос Димитрис ( 61') Тиггес Штеффен 61' (Зельке Дейви ( 61')
Запасные: Килиан ЛукаХорн ТимоОлесен МатиасПедерсен Кристиан
20 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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