«Вердер» с «Кёльном» поделили очки

Представители нижней части таблицы чемпионата Германии, «Вердер» и «Кёльн» бились в матче предпоследнего тура Бундеслиги. Большого перевеса не было ни у кого, а первыми забили гости, когда Штеффен Тиггес здорово сыграл «на втором этаже». В середине второго тайма противник отыгрался, после паса Марвина Дукша Романо Шмид легко переправил мяч в сетку.

Счёт 1:1 устроил обе команды.