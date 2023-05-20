«Вердер» с «Кёльном» поделили очки

Представители нижней части таблицы чемпионата Германии, «Вердер» и «Кёльн» бились в матче предпоследнего тура Бундеслиги. Большого перевеса не было ни у кого, а первыми забили гости, когда Штеффен Тиггес здорово сыграл «на втором этаже». В середине второго тайма противник отыгрался, после паса Марвина Дукша Романо Шмид легко переправил мяч в сетку.
Счёт 1:1 устроил обе команды.
Протокол игры
|36'Тиггес Штеффен (0:1)
|(1:1) Шмид Романо73'
Павленка Иржи•Велькович Милош•Штарк Никлас•Фридль Марко•Вайзер Митчелл 27'48' (Шмидт Никлас (48') •Стаге Йенс• 79'Груев Илия46' (Шмид Романо (46') •Биттенкорт Леонардо 33'46' (Гросс Кристиан (46') •Юнг Антони61' (Бьюкенен Ли (61') • 82'Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин90' (Филипп Максимилиан (90')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно78' (Гусенбашич Денис (78') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас• 89'Схири Эльес•Мартель Эрик•Любичич Деян 12'33' (Тилманн Ян (33') •Кайнц Флориан78' (Шиндлер Кингсли (78') •Майна Линтон61' (Лимниос Димитрис (61') •Тиггес Штеффен61' (Зельке Дейви (61')
Запасные: Килиан Лука•Хорн Тимо•Олесен Матиас•Педерсен Кристиан
20 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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