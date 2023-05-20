«Баварии» предложили подписать Роналду

Немецкий бизнесмен Маркус Шон отправил электронное письмо главе правления «Баварии» Оливеру Кану. Шон предлагает мюнхенскому клубу подписать Криштиану Роналду и выразил готовность поучаствовать в финансировании сделки. При этом бизнесмен запросил процент от продаж футболок Роналду при осуществлении перехода. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Abendzeitung.

Портал Goal называет предложение бизнесмена странным, а трансфер Роналду в «Баварию» - маловероятным. Ранее португальца связывали с клубом из Мюнхена, однако немецкий гранд не готов тратить слишком большие деньги на возрастного, пускай и звёздного, футболиста.

В настоящий момент 38-летний Роналду играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

5 лет назад Роналду забил последний гол за «Реал»