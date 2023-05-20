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«Баварии» предложили подписать Роналду

20 Мая 2023 • 13:42 Комментировать

Немецкий бизнесмен Маркус Шон отправил электронное письмо главе правления «Баварии» Оливеру Кану. Шон предлагает мюнхенскому клубу подписать Криштиану Роналду и выразил готовность поучаствовать в финансировании сделки. При этом бизнесмен запросил процент от продаж футболок Роналду при осуществлении перехода. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Abendzeitung.

Портал Goal называет предложение бизнесмена странным, а трансфер Роналду в «Баварию» - маловероятным. Ранее португальца связывали с клубом из Мюнхена, однако немецкий гранд не готов тратить слишком большие деньги на возрастного, пускай и звёздного, футболиста.

В настоящий момент 38-летний Роналду играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

5 лет назад Роналду забил последний гол за «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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