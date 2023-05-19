«Фрайбург» дожал «Вольфсбург»

После двух поражений подряд «Фрайбург» вернулся в борьбу за зоны Лиги чемпионов. В стартовом матче 33-го тура ему противостоял «Вольфсбург». Хозяева поля доминировали в этой встрече, но открыли счет только на 71-й минуте. Кристиан Гюнтер направил мяч в сетку при помощи рикошета от защитника. Довольно быстро Нильс Петерсен с линии вратарской поставил точку. Он же забил еще один мяч, но ВАР усмотрел нарушение правил в результативной атаке. У гостей лучший шанс был перед финальным свистком, Кевин Паредес добивал мяч, и тот покатился по ленточке, нет гола.
«Фрайбург» настиг идущий на четвертом месте «Унион», соперник упал на седьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Гюнтер Кристиан71'
|(2:0) Петерсен Нильс75'
Флеккен Марк•Шмидт Кеннет70' (Петерсен Нильс (70') •Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Шаллаи Роланд 31'90' (Чон У-Ён II (90') •Вайсхаупт Ноа70' (Кюблер Лукас (70') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 90'Доан Рицу70' (Гюнтер Кристиан (70') •Грифо Винченцо•Хёлер Лукас90' (Шмид Жонатан (90')
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Гилавоги Жошуа•Ван де Вен Микки• 67'Баку Ридле•Нмеча Феликс•Арнольд Максимилиан82' (Мармуш Омар (82') •Герхардт Янник•Каминьски Якуб82' (Сванберг Маттиас (82') •Виммер Патрик 54'57' (Вальдшмидт Лука (57') •Винд Йонас 39'82' (Паредес Кевин (82')
19 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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