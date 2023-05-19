«Фрайбург» дожал «Вольфсбург»

После двух поражений подряд «Фрайбург» вернулся в борьбу за зоны Лиги чемпионов. В стартовом матче 33-го тура ему противостоял «Вольфсбург». Хозяева поля доминировали в этой встрече, но открыли счет только на 71-й минуте. Кристиан Гюнтер направил мяч в сетку при помощи рикошета от защитника. Довольно быстро Нильс Петерсен с линии вратарской поставил точку. Он же забил еще один мяч, но ВАР усмотрел нарушение правил в результативной атаке. У гостей лучший шанс был перед финальным свистком, Кевин Паредес добивал мяч, и тот покатился по ленточке, нет гола.

«Фрайбург» настиг идущий на четвертом месте «Унион», соперник упал на седьмую строчку.