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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» дожал «Вольфсбург»

19 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Фрайбург
2:0
Вольфсбург
окончен

После двух поражений подряд «Фрайбург» вернулся в борьбу за зоны Лиги чемпионов. В стартовом матче 33-го тура ему противостоял «Вольфсбург». Хозяева поля доминировали в этой встрече, но открыли счет только на 71-й минуте. Кристиан Гюнтер направил мяч в сетку при помощи рикошета от защитника. Довольно быстро Нильс Петерсен с линии вратарской поставил точку. Он же забил еще один мяч, но ВАР усмотрел нарушение правил в результативной атаке. У гостей лучший шанс был перед финальным свистком, Кевин Паредес добивал мяч, и тот покатился по ленточке, нет гола.

«Фрайбург» настиг идущий на четвертом месте «Унион», соперник упал на седьмую строчку.

Протокол игры  
Фрайбург2:0Вольфсбург
(1:0) Гюнтер Кристиан71'  
(2:0) Петерсен Нильс75'  
Флеккен МаркШмидт Кеннет 70' (Петерсен Нильс ( 70') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппШаллаи Роланд  31' 90' (Чон У-Ён II ( 90') Вайсхаупт Ноа 70' (Кюблер Лукас ( 70') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  90'Доан Рицу 70' (Гюнтер Кристиан ( 70') Грифо ВинченцоХёлер Лукас 90' (Шмид Жонатан ( 90')
Запасные: Гульде МануэльКайтель ЯнникГрегорич МихаэльУфофф Бенджамин
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянГилавоги ЖошуаВан де Вен Микки  67'Баку РидлеНмеча ФеликсАрнольд Максимилиан 82' (Мармуш Омар ( 82') Герхардт ЯнникКаминьски Якуб 82' (Сванберг Маттиас ( 82') Виммер Патрик  54' 57' (Вальдшмидт Лука ( 57') Винд Йонас  39' 82' (Паредес Кевин ( 82')
Запасные: Коцца НиколяDzenan PejcinovicПерван ПаваоФишер КилианФранич Бартол
19 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Вольфсбург Фрайбург
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