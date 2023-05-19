«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу

«Дармштадт» оформил досрочное повышение в немецкую Бундеслигу.

В прошедшем сегодня поединке 33-го туре второго по силе дивизиона «лилии» минимально обыграли «Магдебург», гарантировав себе промоушен. До конца регулярного сезона остаётся два тура, и отрыв «Дармштадта» от «Гамбурга», занимающего третью позицию, составляет семь очков. Напомним, что напрямую в Бундеслигу повышаются две первые команды, третьей же предстоит разыграть путёвку в элиту в стыковом противостоянии.

«Дармштадт» не выступал в Бундеслиге с сезона 2016/17 – тогда коллектив занял последнюю 18-ю строчку в турнирной таблице.