Названа главная трансферная цель «Реала» на лето

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис находится в сфере интересов мадридского «Реала», об этом сообщают журналисты Sky Sport Deutschland.

Как отмечает источник, руководство «королевского» клуба обозначило подписание канадского игрока приоритетом на грядущее трансферное окно. Главным конкурентом «сливочных» в споре за Дэвиса считается «Манчестер Сити».

22-летний защитник выступает за «Баварию» с января 2019 года. Его трудовое соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферный ценник Дэвиса – 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 26 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.