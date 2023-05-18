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«Барселона» всерьёз нацелилась на топ-игрока «Баварии»

18 Мая 2023 • 18:48 Комментировать

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует усилить центр поля. Каталонцам нужен качественный полузащитник, учитывая уход Серхио Бускетса.

Как сообщает AS со ссылкой на источники в «Барселоне», клуб всерьёз относится к идее с трансфером Йозуа Киммиха из «Баварии».

«Это очень сложно, но не невозможно», - так оценивают возможность трансфера 28-летнего Киммиха в стане «сине-гранатовых».

Стоимость Киммиха может составить 80 миллионов евро. При этом «Барселона» может снизить сумму за счёт включения в сделку других игроков. Отмечается, что частью сделки могут стать Серджино Дест, Ферран Торрес или Ансу Фати.

«Бавария» приняла решение по Киммиху на фоне интереса испанских грандов

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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