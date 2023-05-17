«Бавария» приняла решение по Киммиху на фоне интереса испанских грандов

В последние недели слухи связывают полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха с «Реалом» и «Барселоной». Впрочем, вероятность летнего трансфера 28-летнего футболиста остаётся низкой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» не собирается продавать Киммиха, считая его неприкасаемым. Мюнхенцы даже не будут вступать в переговоры.

Действующий контракт связывает Йозуа Киммиха с «Баварией» до конца сезона 2024/2025. Всего за мюнхенский клуб полузащитник провёл 345 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса на партнёров.