Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла решение по Киммиху на фоне интереса испанских грандов

17 Мая 2023 • 20:15 Комментировать

В последние недели слухи связывают полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха с «Реалом» и «Барселоной». Впрочем, вероятность летнего трансфера 28-летнего футболиста остаётся низкой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» не собирается продавать Киммиха, считая его неприкасаемым. Мюнхенцы даже не будут вступать в переговоры.

Действующий контракт связывает Йозуа Киммиха с «Баварией» до конца сезона 2024/2025. Всего за мюнхенский клуб полузащитник провёл 345 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
20:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Киммиху на фоне интереса испанских грандов
18:44 · Германия. Бундеслига
Мане решил, где хочет играть в следующем сезоне
16:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо озвучил решение по своему будущему
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Мане
14:31 · Англия. Премьер-лига
Джака согласовал с «Байером» условия контракта до 2027 года
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» опасается, что «Манчестер Сити» откажет ему в продаже Канселу 2
13:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» давно в курсе об интересе «Барселоны» и «Реала» к Киммиху
12:09 · Англия. Премьер-лига
Агент Джаки провёл переговоры с руководством «Арсенала» касательно ухода своего клиента
12:03 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года
11:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Райса в «Баварии»
11:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» показала новую домашнюю форму фото
10:25 · Германия. Бундеслига
Защитник «Боруссии» может усилить «Атлетико»
09:24 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Реала» на этой неделе прилетит в Дортмунд на переговоры по Беллингему
02:54 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на звезду «Баварии» слухи
02:00 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» обсудили возможное подписание двух звёзд «Челси»
Все новости
Рекомендуем